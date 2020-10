Apoios de 25 milhões a empresas destruídas por fogos ainda estão retidos

Após os incêndios de Outubro de 2017, que causaram 50 vítimas mortais, o Governo abriu um programa de apoio à reposição da capacidade produtiva (Repor) das empresas que registaram estragos causados pelo fogo. Um mecanismo ao qual a Exubersucesso recorreu, mas do qual ainda não recebeu qualquer montante. “Os tempos da Administração Pública não são os tempos dos negócios”, começa por explicar António Óscar, enquanto mostra no computador a cronologia. Da candidatura submetida em Setembro de 2018 à conclusão do processo, em Novembro de 2019, foi mais de um ano. O montante aprovado foi de 732,61 mil euros, mas o custo total do projecto é de 860 mil, pelo que a empresa teria de suportar a diferença, mas avançar primeiro com o investimento do qual seria mais tarde reembolsada. “Quando nos preparamos para começar a executar, em Fevereiro, levamos com os sinais da pandemia”, refere. Leia a reportagem completa aqui.