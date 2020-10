Subir o salário mais baixo do Estado para 658 euros custaria 24 milhões

Uma subida dos salários mais baixos da função pública para que estes atinjam o nível do novo salário mínimo nacional, o único aumento que o Governo se disponibilizou até agora a oferecer em 2021, pode custar ao Estado um valor próximo de 24 milhões de euros. É um esforço orçamental menor do que o deste ano, mesmo quando a proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2021 tem um reforço previsto das despesas com pessoal de 822 milhões de euros, valor que será usado na sua maioria em progressões e novas contratações.

Continuar a ler