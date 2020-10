Sporting-Gil Vicente agendado para 28 de Outubro

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional anunciou esta quinta-feira a data oficial para a realização do Sporting-Gil Vicente, referente à 1.ª jornada e que será disputado dia 28 de Outubro, às 21h45 (SPTV), depois de ter sido adiado devido ao novo coronavírus.

A Liga justifica ainda a hora do jogo com o acordo “existente no Memorando de Entendimento entre a UEFA e a European Leagues”, que “impede a sobreposição de jogos” das principais ligas com outros encontros da UEFA Champions League.

Nessa quarta-feira disputa-se parte da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o que levou a uma programação atípica, com o jogo a terminar, em condições normais, depois das 23h30.

O Sporting-Gil Vicente deveria ter sido disputado dia 19 de Setembro, mas a intervenção da Administração Regional de Saúde do Norte - na sequência de oito casos de testes positivos no Sporting e 19 no Gil Vicente - levou à suspensão do encontro.