Pinto da Costa quer deixar um FC Porto sólido e unido

Pinto da Costa expressou nesta quinta-feira o desejo de poder construir a cidade desportiva do clube antes de se retirar do dirigismo desportivo.

Em entrevista à TVI, o presidente do FC Porto garante não estar obcecado com nenhum objectivo para além de deixar o clube “sólido e unido no dia em que sair”, apesar de não saber, neste momento, dizer se será no final deste 15.º mandato, quando somará 42 anos à frente dos “dragões”, assumindo apenas que partirá quando “sentir que não sou necessário”.

“Nunca penso no que falta fazer, porque há sempre coisas para fazer. Não estou preocupado com isso”, disse, admitindo apenas que “gostava de construir a cidade desportiva”, objectivo que só não concluirá se chegar.

Dentro do espírito da estabilidade financeira, Pinto da Costa garante que a muito curto prazo o FC Porto deixará de estar sob o radar da UEFA em termos de incumprimento de fair play financeiro.

Nesse capítulo, sublinha o facto de haver parâmetros que empurram as contas para o vermelho: “Não tenho dúvidas de que vamos alcançar a estabilidade. Falência técnica? Quando somos obrigados a apresentar as contas de acordo com parâmetros em que, por exemplo, o plantel é subvalorizado, torna-se difícil contrariar esse tipo de contas”.