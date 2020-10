Covid-19: Valentino Rossi testa positivo e falha Grande Prémio de Aragão

O piloto italiano Valentino Rossi (Yamaha) testou hoje positivo ao novo coronavírus, anunciou o heptacampeão do mundo de MotoGP nas redes sociais. Rossi viajou até à sua casa em Tavullia, em Itália, após o Grande Prémio de França, no último fim-de-semana.

“O resultado do ‘teste rápido PCR’, tal como o teste que fiz na terça-feira, testou negativo. Mas o segundo, cujo resultado me foi enviado esta tarde, foi infelizmente positivo”, disse Rossi no Twitter.

“Infelizmente, esta manhã acordei a sentir-me adoentado. Tinha dores no corpo e ligeira febre. Chamei um médico que me testou duas vezes. O primeiro teste rápido deu negativo, tal como o que tinha feito na terça-feira, mas o segundo já deu positivo”, explicou o piloto italiano que, assim, falha pelo menos a próxima corrida, o Grande Prémio de Aragão, este fim-de-semana.

“Estou muito desiludido por falhar a prova de Aragão. Tento ser optimista, mas julgo que também não conseguirei estar na prova seguinte, também em Aragão”, lamentou Rossi.

Com nove corridas já disputadas, o italiano é o 13.º classificado, com 58 pontos, a 11 do português Miguel Oliveira (KTM), que é nono.