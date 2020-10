Covid-19: FC Porto anuncia surto no voleibol feminino

O FC Porto anunciou nesta quinta-feira a suspensão temporária de todas as actividades da equipa de voleibol feminino, depois de ter sido detectado no plantel portista um surto do novo coronavírus.

“Na sequência de uma bateria de testes realizados à covid-19, foi detectado um surto do novo coronavírus na AJM/FC Porto. Desta forma, estão temporariamente interrompidas todas as actividades da equipa de voleibol feminino”, informou o FC Porto, em comunicado emitido no site oficial.

Segundo os “dragões”, os treinos da equipa feminina “encontram-se suspensos” e as partidas serão adiadas, sendo que a normalidade da secção será retomada “assim que o grupo de trabalho estiver totalmente recuperado”.

Após quatro jornadas disputadas, a AJM/FC Porto ocupa o terceiro lugar da fase regular do campeonato nacional de voleibol feminino, com dez pontos, menos dois do que Sporting, primeiro, e Porto Vólei, segundo.