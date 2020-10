Ana Catarina Nogueira cai nos “oitavos” do Master Barcelona

Depois de uma vitória sofrida na véspera contra Ángela Caro e Núria Rodríguez, Ana Catarina Nogueira foi afastada nesta quinta-feira do Master Barcelona. Ao lado da argentina Delfina Brea, a jogadora portuguesa, número 9 do ranking mundial, perdeu em dois sets: 2-6 e 2-6.

O oitavo torneio do ano do World Padel Tour acabou por não ser positivo para os jogadores nacionais. Após uma boa prova para os portugueses no Menorca Open, Portugal não teve qualquer representante masculino no quadro principal do Master no Barcelona e, na véspera de começar a prova na Catalunha, chegou a notícia que Sofia Araújo iria ficar de fora do torneio do circuito mundial de padel, depois de testar positivo na despistagem à covid-19.

Com Ana Catarina Nogueira como única representante portuguesa, a prova começou com um triunfo difícil da jogadora do Porto nos “16-avos” – qualificação em três sets –, e, nessa quinta-feira, “Nogy” e Delfi Brea não conseguiram derrotar uma dupla com pior ranking.

O par luso-argentino defrontou no Palau Sant Jordi Verónica Virseda e Carmen Villalba, que repartem o 19.º lugar do WPT, e o duelo foi resolvido em pouco mais de uma hora e meia: triunfo com um duplo 6-2 para as espanholas.

O próximo torneio do WPT, o nono de 2020, está marcado para o Sul de Espanha: entre 1 e 8 de Novembro, o Centre de Tecnificació d'Alacant será o palco do Alicante Open.