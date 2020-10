Morreu Chris Killip, o fotógrafo que captou a dignidade humana no declínio industrial

Morreu esta terça-feira o fotógrafo que capturou a dignidade humana na Inglaterra em acelerado declínio industrial das décadas de 1970-80. O inglês Chris Killip tinha 74 anos e havia-lhe sido diagnosticado cancro há alguns anos. Será recordado por algumas séries de fotografia documental, como In Flagrante, que concretizou no Norte do país entre 1973 e 1985.

“Chris é sem dúvida um dos principais fotógrafos britânicos do pós-guerra”, disse o reconhecido fotógrafo, e também seu amigo, Martin Parr. “Tinha uma forma diferente de olhar, tendo criado uma nova narrativa pela proximidade com que olhava para o que lhe interessava e queria representar.” Ao longo dos anos, a preto e branco, captou as comunidades trabalhadoras que foram sofrendo na pele os efeitos devastadores da desindustrialização, em especial no Norte de Inglaterra.

Foto Father and Son, West End, Newcastle (1980)

O colapso industrial atirou milhares de pessoas para o desemprego e a câmara fotográfica de Killip estava lá, retratando um país em transformação e um universo a desagregar-se. Em 2013, aquando de uma exposição sua no Museu Rainha Sofia, em Madrid, dizia ao PÚBLICO que não gostava que olhassem para o seu trabalho como “uma ilustração da Grã-Bretanha de Thatcher”. Era um rótulo enganador, apesar de todas as suas preocupações sociais, o interesse pela classe operária e o olhar humanista. “Sou o fotógrafo da revolução desindustrial”, preferia dizer.

Nascido na ilha de Man, no mar da Irlanda, começou a fotografar em meados da década de 1960, mas seria no início dos anos 1970 que a sua actividade ganharia protagonismo, quando foi convidado para participar na exposição Two Views Two Cities (1972) e começou a fotografar na zona de Huddersfield. Aí fixou fábricas, ambientes, paisagens, a classe operária e o seu modo de vida, e todas as mudanças operadas pelo processo de desindustrialização. Nas suas fotografias, as pessoas (mineiros, pescadores, construtores navais) são captadas no seu quotidiano de trabalho e nos tempos livres. São por norma registos calorosos e humanos, que denotam grande proximidade, fruto de Killip ser um observador-participante que criava facilmente empatia, interessando-se genuinamente pelas pessoas e pelos seus modos de existir.

Foto Shopfronts, Huddersfield (1974)

Além de In Flagrante, viria a lançar mais uma série de livros, entre eles, Isle of Man (1980) ou Here Comes Everybody (2009), que compila as suas fotografias da Irlanda, e a expor com regularidade. Em 1985, ao lado de Graham Smith, era o destaque da importante exposição Another Country: Photographs of the North East of England, que esteve patente na Serpentine Gallery, e que viria a influenciar sucessivas gerações de fotógrafos. Em 2012, o importante Museu Folkwang, em Essen, na Alemanha, dedicou-lhe uma retrospectiva, que circulou por vários museus europeus. A Tate Britain adquiriu 75 fotografias suas e exibiu-as no Verão de 2014. O seu trabalho está representado em colecções permanentes de inúmeras instituições e museus, do MoMA de Nova Iorque ao Victoria and Albert de Londres.

Foto Simon being taken to sea for the first time since his father drowned (1983)

Ainda assim, muitos testemunhos acerca da sua morte sublinham que não obteve o reconhecimento que teria merecido das instituições de arte e fotografia britânicas. Em 1991, foi convidado para leccionar pela Universidade Harvard, em Cambridge, Massachusetts, EUA. Ali se manteve como professor convidado até 2017, na área de Estudos Visuais e Ambientais.