Na estrada do tempo, com as memórias de Julião Sarmento

Milhares de negativos e slides, de fotografias. Foi o que José Pedro Cortes e André Príncipe encontraram no arquivo de Julião Sarmento e foi desse encontro — uma descoberta — que nasceu um livro, Café Bissau (edições Pierre Von Kleist). Lugar imaginário, cápsula do tempo e de tempos, olhar de artistas, que fazem fotografia, sobre as fotografias de outro artista. As descrições do objecto são múltiplas, não se deixa classificar facilmente. Contém memórias de Julião Sarmento, mas as memórias de José Pedro Cortes e André também por ali pairam. Viaja até ao corpo da obra, mas comunica uma noção precisa do tempo e do espaço. Equilibra-se entre as pequenas histórias e História, a intimidade e a vida pública. Permite-nos identificar certas personagens retratadas, mas conferindo-lhes uma sensualidade e uma leveza que supera o peso morto da identidade. É como se a fotografia de Sarmento conseguisse transcender a vida de Sarmento, para nos falar tão somente de uma vida que foi.

Continuar a ler