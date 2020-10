Encontrados indícios de um exoplaneta com água líquida

Um estudo, que teve a participação de quatro astrónomos portugueses, aponta para indícios de um planeta fora do nosso sistema solar com “um grande oceano de água líquida”, a orbitar uma estrela pouco mais velha do que o Sol.

O estudo, publicado na revista da especialidade Astronomy & Astrophysics, teve o contributo de astrónomos que fazem investigação no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, que divulgou em comunicado os resultados do trabalho.

“Existe uma grande probabilidade de existir água líquida à superfície” do planeta LHS 1140 b, “que está na zona de habitabilidade” da estrela LHS 1140, uma anã-vermelha a 41 anos-luz de distância da Terra, na direcção da constelação da Baleia, explica um dos investigadores da equipa, João Faria.

A água líquida é um elemento fundamental para a vida tal como se conhece. Por isso, de acordo com o mesmo astrónomo, citado no comunicado, este exoplaneta constitui “um dos melhores alvos para futuras pesquisas por biomarcadores”.

Para chegarem à conclusão de que LHS 1140 b poderá ter a superfície coberta de água líquida, os astrónomos calcularam a densidade do planeta e caracterizaram a sua composição interna a partir de dados recolhidos pelo telescópio espacial TESS e pelo espectrógrafo ESPRESSO, no Chile.

Com as mesmas fontes de dados, conseguiram detectar vestígios de mais dois planetas em torno da anã-vermelha (além dos outros dois que tinham sido descobertos anteriormente, incluindo LHS 1140 b).

A estrela LHS 1140 tem cerca de cinco mil milhões de anos (o Sol terá 4600 milhões de anos) e uma temperatura à superfície a rondar os 3000 graus Celsius, “pouco mais de metade da temperatura do Sol”.

Foto O planeta LHS 1140 b e a zona de habitabilidade à volta da estrela que orbita DR

Sendo a LHS 1140 menos quente do que o Sol, a “zona de habitabilidade” da estrela – zona que oferece condições para planetas rochosos na sua órbita, como o LHS 1140 b, terem água líquida à superfície – “está mais próxima”. Considerado do tipo terrestre, o planeta extra-solar LHS 1140 b orbita a sua estrela em 24,7 dias e tem 1,7 vezes o diâmetro da Terra e 6,5 vezes a sua massa.

“Este é mais um grande passo que demos na procura de uma outra Terra”, sublinha o astrónomo Sérgio Sousa, igualmente citado no comunicado do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço.