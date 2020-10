Cientistas assinam declarações e contra-declarações sobre a imunidade de grupo

Apoiada já por muitos cidadãos e cientistas, a Declaração de Great Barrington tem dado que falar. Esta declaração – que conta com a matemática Gabriela Gomes como uma das signatárias – apela a uma abordagem que alcance a imunidade de grupo através da infecção natural, em que as pessoas com menor risco (como jovens saudáveis) devem “viver normalmente a sua vida” e os grupos de risco devem ser protegidos. Esta semana, um alto funcionário do Governo norte-americano referiu mesmo que esta “estratégia” apoia o que tem sido a política seguida por Donald Trump. Já um grupo de 80 cientistas lança esta quarta-feira uma carta aberta na revista The Lancet em que alerta que esta forma de atingir a imunidade de grupo é uma “falácia perigosa”.

