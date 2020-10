Inspectores do SEF marcam três dias de greve

Os inspectores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) vão fazer greve durante três dias em Outubro, Novembro e Janeiro. O Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SCIF/SEF) entregou um pré-aviso de greve, com data de 7 de Outubro, para os seguintes dias: 22 de Outubro, 26 de Novembro e 16 de Janeiro.

A greve será em todos os locais de trabalho.

O objectivo é protestar contra a ausência de respostas concretas por parte do Ministério da Administração Interna (MAI) e do Governo, face às dificuldades públicas que consideram que afectam o SEF, nomeadamente em relação à sua capacitação operacional e à admissão adequada de recursos humanos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Consideram a falta de efectivo investimento no SEF gritante e alegam que se traduz “numa imagem negativa do serviço prestado”, e em “dificuldades constantes nas diversas áreas de actuação, apesar do enorme esforço interno de todos”.

Defendem que “é preciso rever e modernizar o Estatuto de Pessoal do SEF, descongelar as vagas de admissão de novos inspectores e abrir concursos de promoção às várias categorias”.

Entre as reivindicações está também a libertação dos Inspectores do SEF de tarefas diversas do seu conteúdo funcional, passando pelo reforço no recrutamento e melhorando as condições de trabalho dos funcionários que dão apoio administrativo e pela revitalização da carreira de vigilância e segurança.