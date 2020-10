Portugal entra em estado de calamidade. Governo quer tornar uso de máscara na rua obrigatório

O Governo anunciou que irá elevar o estado de alerta em todo o território continental, elevando o estado de contingência em vigor para o estado de calamidade. De acordo com o primeiro-ministro, esta mudança trará:

Mais restrições em ajuntamentos e em celebrações pessoais (os casamentos passam a poder ser festejados apenas com 50 convidados);

Deslocações entre regiões podem ser limitadas.

António Costa começa a sua declaração no final do encontro do Conselho de Ministros a assinalar a subida dos casos diários de covid-19 por todo o mundo. “Infelizmente, Portugal não é excepção e podemos classificar a evolução da pandemia no nosso país como uma evolução grave”, nota o primeiro-ministro.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Entre as novas medidas que o Governo acaba de anunciar está o uso obrigatório de máscara na rua (e não apenas em espaços fechados). A medida terá ainda de ser aprovada pelos deputados na Assembleia da República. “Mas mais do que a lei e da fiscalização das autoridades, é a fiscalização da nossa consciência que se impõe”, diz o primeiro-ministro.

Além da máscara, o Governo quer também tornar obrigatório o uso da aplicação StayAway Covid (até agora facultativo) em contexto laboral, escolar e por alguns funcionários da Administração Pública.