Não usar máscara na rua ou não ter app StayAway Covid na escola poderá dar multa até 500 euros

Não usar máscara na via pública (em locais movimentados) ou não ter instalada e activa a aplicação StayAway Covid (em contexto laboral e académico) pode dar origem a uma multa entre os 100 e os 500 euros. No caso de pessoas colectivas, as multas partem dos mil euros e podem chegar até aos 5 mil. A proposta é feita pelo Governo e terá ainda de ser aprovada pelo Parlamento e promulgada pelo Presidente da República para que possa entrar em vigor. A intenção já tinha sido anunciada no final do Conselho de Ministros desta quarta-feira pelo primeiro-ministro, mas não eram ainda conhecidos os detalhes da medida, nem os valores da coima a pagar em caso de incumprimento. As medidas incluem-se no pacote de restrições que acompanham o agravamento do nível de resposta do país para situação de calamidade.

