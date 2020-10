Costa responde a Rio: empresas podem executar 6000 milhões de euros do Plano de Recuperação

Duas horas. Cinco membros do Governo. António Costa apresentou esta quarta-feira o esboço do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que entrega amanhã em Bruxelas, numa cerimónia que serviu para responder aos críticos e desfazer algumas ideias que têm sido defendidas quanto à execução de fundos comunitários em Portugal. Face ao plano inicial o documento que segue para a Comissão conta com um reforço do peso das empresas - que terão 6000 milhões de euros para executar - e aceita a existência de uma comissão de acompanhamento que fiscalize a utilização dos 12,9 mil milhões de euros que chegam a Portugal até 2026.

Continuar a ler