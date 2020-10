O podre está regime

Diz Fátima Bonifácio que a atual democracia portuguesa é “o regime mais permeável à corrupção de que tenho memória”. João Miguel Tavares também já nos diz há algum tempo que “o regime está podre”. Miguel Morgado, do PSD e fundador do Movimento 5 de julho para federar as direitas, acha que temos de abandonar “este regime que está verdadeiramente podre”. Miguel Albuquerque, do PSD e presidente do Governo Regional da Madeira, na entrevista em que abriu a porta a uma aliança com a extrema-direita, garantiu que “o regime vai cair”.

