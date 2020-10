Megalomanias

Parece que Portugal quer organizar o Mundial de 2030 com a parceria da Espanha, tendo o secretário de Estado da Juventude e Desporto recebido esta candidatura com “alegria e entusiasmo”. Acho incrível como esta gente não aprendeu nada, em 2004, com a delapidação dos cofres públicos e o consequente investimento desmedido de câmaras que gastaram o que não tinham na organização do Europeu de Futebol pagando ainda hoje esse abuso. Fico estupefacto por saber que os nossos estádios têm dos piores índices de utilização do mundo e custaram mais do que hospitais. Pasmei ao ver os custos de manutenção destes elefantes brancos que não se adaptam às necessidades das populações pois deixaram de ser rentáveis quando o “circo foi embora”. Poupem esse dinheiro para o futuro impacto da pandemia, para a recuperação da economia, do tecido empresarial, para medidas sociais que obviamente vão ser necessárias para combater o desemprego, a pobreza e a desigualdade que se avizinham nos próximos anos.

Emanuel Caetano, Ermesinde

Pão de Micha

No Convento de Tomar há um claustro onde se matava a fome aos que nada tinham e que ficou para a História como “Claustro da Micha”; tal nomenclatura derivará do termo francês “miche” dos franceses invasores napoleónicos, que acalmavam assim os protestos dos mais pobres com tais migalhas ou gorjetas.

Assim se confunde este Claustro da Micha com o que António Costa, no Conselho de Ministros, insere na proposta de OGE para 2021: o que de eventual o Orçamento possa deixar cair da mesa das benesses a alguns poucos virá embotado do pão da Micha para calar a já cada vez menos longínqua “Jacquerie” - outro francesismo.

Que deste Governo pouco se espere de respeito pelos que menos têm, isso é sítio da história recente a que já quase todos aportaram - tal a audácia com que publicita a quem reserva os tostões e oculta a quem tenciona dar os milhões - o que é novo é repetir a procissão do rei que ia nu e que nem dava conta que as gentes sabiam disso: que tal rei não só não ia mesmo vestido como tinha a pouca seriedade de exibir a certeza que também ele, disso, tinha pleno conhecimento…

Não brinque connosco sr. primeiro-ministro que é injusto e feio.

Conceição Morais Mendes, Vila Nova de Gaia

Apelo aos portugueses

Os números da covid-19 não são animadores, antes pelo contrário. O aumento é demasiado preocupante até porque está a chegar a época anual da gripe. Por tudo isto é, mais do que nunca, urgentíssimo que cada português respeite os outros respeitando-se a si próprio. Se todos nós não colaborarmos isto vai acabar muito, mas muito mal. Depois de todos fazermos o que é obrigação de cada um, caberá ao governo a obrigatoriedade de aumentar significativamente e de imediato o número de profissionais de saúde no SNS, pois só assim poderemos todos evitar algo de muito grave. Mas tenhamos todos a certeza de que sem o empenho de todos nada ganharemos. Cada dia que passa sem nada alterar é um dia perdido na luta que diariamente se trava contra a covid-19.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora