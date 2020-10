Na Florida, Biden apela ao voto dos idosos, considerados “descartáveis” por Trump

A apenas três semanas das eleições e com sondagens favoráveis a nível nacional e em vários estados decisivos, Joe Biden, candidato do Partido Democrata às presidenciais do próximo dia 3 de Novembro nos Estados Unidos, fez campanha na Florida, na terça-feira, e direccionou a mensagem para a população mais idosa, que poderá ser decisiva para a sua eleição naquele estado.

Continuar a ler