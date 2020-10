Há um novo selo que quer garantir a segurança nos cabeleireiros e gabinetes de estética

Garantir que as regras de segurança e higiene são cumpridas nos cabeleireiros e barbeiros é o que pretendem as associações do sector que se uniram e criaram a plataforma O Seu Espaço Seguro. Trata-se de “uma iniciativa que pressupõe um compromisso por parte das empresas e profissionais do sector em como estão a cumprir todas as medidas para manter os elevados níveis de segurança e de higiene e de que os seus espaços são seguros”, explica Cristina Gomes Bento, da direcção da Associação Portuguesa de Barbearias, Cabeleireiros e Institutos de Beleza, ao PÚBLICO.

Os cabeleireiros, barbearias, institutos e espaços de beleza profissional podem aceder à plataforma onde conhecem todas as regras que devem ser cumpridas para que sejam espaços seguros e, caso as cumpram, podem pedir o kit O Seu Espaço Seguro — este inclui um manifesto e um dístico de espaço seguro — e declara sob compromisso de honra que cumprem todas as medidas de segurança e higiene. Não será feita nenhuma auditoria. “Este é um apelo do sector para que todas as empresas mantenham o seu esforço em elevados níveis de higiene e segurança”, de modo a salvaguardar a confiança dos clientes, lê-se na nota de imprensa.

Cristina Gomes Bento lembra que os profissionais “adaptaram-se com muita facilidade e, muitos viram, nalgumas obrigações impostas, benefícios, nomeadamente na obrigatoriedade de se proceder a marcações”, o que facilitou a planificação do trabalho e disciplinou os clientes em termos da gestão do seu tempo.

Recorde-se que, o Estado de Emergência aplicado face à covid-19 ditou o encerramento abrupto do sector que voltou a reabrir com medidas que incluem, entre outras, a imposição de um número limitado de pessoas dentro de um estabelecimento, para evitar aglomerados de pessoas garantir o distanciamento e acesso aos serviços apenas por marcação prévia. Também a higienização regular do espaço comercial, assim como a obrigatoriedade de utilização de máscaras, desinfecção e lavagem frequente das mãos, são outras das medidas aplicadas que devem ser cumpridas pelos profissionais e clientes.

No entanto, “verificou-se que, ainda há receios na ida a espaços destinados aos cuidados pessoais” diz a direcção da Associação Portuguesa de Barbearias, Cabeleireiros e Institutos de Beleza. Daí a criação deste selo, de modo a transmitir confiança aos consumidores.

