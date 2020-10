Óbidos lança rede com 120 quilómetros de percursos pedestres

A autarquia de Óbidos quer concluir até 2022 uma Rede Municipal de Percursos Pedestres, numa extensão de 120 quilómetros, que promove a interligação entre todas as freguesias e os locais de interesse turístico e paisagístico do concelho.

A rede irá contar com “20 percursos temáticos, relacionados com pontos de interesse de cada uma das freguesias, como os ginjais, os moinhos ou a rota do calcário, entre outros”, avança à agência Lusa a vereadora com o pelouro da Saúde e Bem-estar, Margarida Reis.

O projecto, integrado no programa municipal “Óbidos mais activo”, visa implementar uma rede integrada de vias multiúsos, incluindo ecovias, percursos pedestres, cicláveis, acessíveis, e rotas temáticas que ligarão todo o concelho.

Dos vinte percursos, seis já estão activos, prevendo a vereadora que “até ao final de 2022 toda a rede esteja concluída”. Prontos a percorrer, estão trilhos pelo parque da vila, no sopé das muralhas; pelas margens da lagoa de Óbidos na zona do Braço da Barrosa para observar os patos reais e outras aves; por zonas de várzea e poças; pelo complexo desportivo e ao longo da ecovia do Arnóia.

A criação de alguns percursos e a recuperação de outros que já existiam foram candidatos a programas do Turismo de Portugal, dependendo o investimento da autarquia “do valor dos apoios que venham a ser aprovados”, explicou Margarida Reis.

Os percursos já concluídos foram apresentados na segunda-feira, data em que foi também celebrado um protocolo entre a câmara e todas as juntas de freguesia do concelho que ficarão responsáveis pela manutenção e conservação dos diversos trilhos que passem pelos seus territórios.

A autarquia lançou um site com informação sobre a extensão e o grau de dificuldade de cada um dos percursos, alguns dos quais, segundo Margarida Reis, "se pretende que venham a ser candidatos a integrar a Grande Rota dos Percursos Pedestres, que engloba percursos e trilhos de vários países da Europa”. A informação sobre os percursos e as suas características técnicas está ainda disponível em desdobráveis individuais, no Posto de Turismo de Óbidos.