Moncorvo vai construir dois cais fluviais nos Lagos do Sabor e estuda resort

O município de Moncorvo anunciou esta quarta-feira a construção de dois cais fluviais no Lago de Cilhades, um em Felgar e outro em Cardanha, duas freguesias ribeirinhas do Baixo Sabor.

O projecto terá um custo de cerca de 300 mil euros, sendo que 90% do investimento será suportado pelo Fundo do Baixo Sabor e 10% pelo município de Torre de Moncorvo, indicou o presidente da autarquia, Nuno Gonçalves.

O território conta com mais de 70 quilómetros de águas navegáveis e mais de 200 quilómetros de margens “com grande potencial turístico”, defende o autarca. Por isso, vai avançar igualmente “com o estudo do Sabor Lake Resort” que, além dos dois cais fluviais, contempla um barco com realidade aumentada, um aglomerado de casas palafitadas (em cima de estacas), um anfiteatro e praias fluviais.

“Não podemos estar à espera de entidades públicas que tinham a obrigação de ter já o estudo pronto, sob pena de, qualquer dia, começarem a surgir várias construções sem licenciamento no local”, indicou o autarca transmontano.

Em 2017, foi aprovada uma candidatura ao Portugal 2020 com o objectivo de promover a valorização turística do património natural da albufeira do Baixo Sabor e criação da marca “Lagos do Sabor”, abrangendo quatro concelhos do distrito de Bragança: Torre de Moncorvo, Alfandega da Fé, Mogadouro e Macedo de Cavaleiros.

Segundo os municípios promotores, os “Lagos do Sabor” são um “projecto identitário daquele território, para criar um eixo de turismo sustentável”. Ao longo do percurso estão já colocadas 34 estruturas feitas em madeira, “que não criam impacto visual” na paisagem, onde serão colocados mapas, roteiros, sugestões gastronómicas ou monumentos a visitar nos quatro concelhos que integram o circuito.

O projecto “Lagos do Sabor” prevê ainda a criação de um ecoresort flutuante, com unidades de alojamento e capacidade de navegação nos lagos e pontos de ancoragem em forma de flor de amendoeira com pequenas piscinas centrais. A isto, somam-se praias fluviais e ancoradouros”, abrangendo os quatro municípios numa única gestão ao longo de 70 quilómetros de lagos.

Outra das iniciativas passa pela criação de um sistema de visitação do território com uma embarcação de passeio, dotada de conteúdos interpretativos e realidade aumentada, e o reordenamento da rede de percursos pedonais, promovendo a sua ligação através de um grande circuito panorâmico automóvel.