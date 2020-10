As imagens da operação subaquática para neutralizar bomba da Segunda Guerra Mundial na Polónia

Equipas de mergulhadores conseguiram neutralizar com sucesso uma bomba datada da Segunda Guerra Mundial, que tinha sido descoberta no fundo de um canal de navegação no noroeste da Polónia, divulgou a marinha polaca. A operação foi concluída sem danos, mesmo que, e apesar dos planos iniciais, a bomba com mais de cinco toneladas tenha acabado por ser detonada.

A bomba, apelidada de Tallboy, terá sido largada por um avião britânico em Abril de 1945 e tinha uma capacidade de provocar um pequeno sismo.

Por razões de segurança, as equipas envolvidas na operação de neutralização excluíram desde o início o método tradicional de detonação, dadas as características do engenho (com mais de seis metros de comprimento) e da respectiva localização, a 12 metros de profundidade e próxima de zonas residenciais e de infra-estruturas importantes em terra.

Devido ao elevado risco da operação, cerca de 750 residentes num perímetro de 2,5 quilómetros do local onde estava o engenho foram retirados das respectivas casas e o tráfego marítimo foi suspenso. Swinoujscie foi, durante as duas guerras mundiais, uma das bases mais importantes da Marinha alemã no mar Báltico.