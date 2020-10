Valor do défice já inclui injecção de capital a realizar no Novo Banco

Com as receitas a que tem direito através de contribuições bancárias e com a ajuda de um empréstimo de 275 milhões de euros concedido pelos bancos, o Fundo de Resolução prevê injectar no decorrer do próximo ano mais 470 milhões de euros no capital do Novo Banco. As verbas estão contabilizadas na proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2021 e confirmam que, à semelhança do que aconteceu este ano e nos anos anteriores, o Novo Banco vai voltar a fazer sentir o seu efeito no défice público, mesmo que desta vez não haja empréstimos concedidos pelo Estado ao Fundo de Resolução.

