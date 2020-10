Subida da isenção do IRS dependerá do aumento do salário mínimo

O “mínimo de existência” do IRS, a regra que isenta de imposto os trabalhadores com menos rendimentos total ou parcialmente, continuará a abranger quem ganha até 9215 euros anuais em 2021. Mas como o salário mínimo vai subir no próximo ano, o novo valor será determinante para se saber se a isenção do IRS sobe ligeiramente ou se ficará nesses actuais 9215 euros. O tecto poderá ser mais alto se a retribuição mínima crescer um pouco acima de 23,22 euros, isto é, se ficar num patamar superior a 658 euros.

