OE interrompe política expansionista e espera cumprir regras europeias em 2022

Se, durante este ano, colocado perante o colapso abrupto e profundo da economia, o Governo abriu os cordões à bolsa e adoptou uma política claramente expansionista, em 2021, mostram os números apresentados pelo próprio executivo na proposta do Orçamento do Estado, o plano é começar já a adoptar uma política ligeiramente restritiva, em que a redução do défice vai além daquilo que seria o efeito esperado do crescimento da economia.

