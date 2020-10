Governo espera arrecadar mais 826 milhões em taxas e multas

O Governo espera arrecadar 3175 milhões de euros no próximo ano em taxas, multas e outras penalidades. É um acréscimo de 826,7 milhões de euros, ou 35,2%, face à receita estimada para o corrente ano, de 2348 milhões. Quase 80% desse acréscimo resulta do aumento previsto para a receita com taxas, e os restantes 20% virão de um aumento na arrecadação de multas.

