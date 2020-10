Correcção no ISV poupa até 2000 euros a quem importar um SUV usado

O sector automóvel torce o nariz à proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2021. Ainda que não haja agravamento nos impostos, mantendo-se as taxas de Imposto Sobre Veículos (ISV) e Imposto Único de Circulação (IUC), a grande esperança das principais associações da indústria estavam depositadas num plano de incentivo ao abate de veículos em fim de vida. A ideia era acarinhada pela equipa no ministério da Economia, o ministro do Ambiente admitiu em Junho que seria possível ter uma medida desse género em 2021, mas no fim prevaleceu a vontade da equipa das Finanças e a hipótese esfumou-se.

