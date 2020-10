As contradições e apostas do Orçamento

O Governo prolonga o apoio à economia dado este ano e avança com novas medidas de apoio ao rendimento, mas ao mesmo tempo é prudente nos salários e nas pensões e reduz o défice para 4,3%. Ficamos a conhecer um Orçamento que quer cortar no défice sem austeridade, com o editor de economia do PÚBLICO, Pedro Ferreira Esteves.

Subscreva o P24 e receba cada episódio logo de manhã. Para ter o PÚBLICO nos seus ouvidos, clique aqui se estiver num iPhone, se preferir o Spotify pode clicar aqui, estamos também no SoundCloud e nas aplicações para podcasts.

Conheça outros podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.