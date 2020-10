Ao terceiro jogo, a terceira baixa: covid-19 afasta Ronaldo do jogo com a Suécia

O primeiro indício de que algo de anormal se passaria surgiu ontem, ao início da manhã, com o adiamento da conferência de imprensa de antevisão da partida desta noite no Estádio José Alvalade com a Suécia (19h45, RTP1), mas a “bomba” caiu apenas meia dúzia de horas mais tarde: no intervalo de uma semana, Cristiano Ronaldo era o terceiro jogador da selecção a ser diagnosticado com o vírus da covid-19 e estava fora do quarto jogo de Portugal na Liga das Nações. Apesar de estar assintomático, o capitão da selecção portuguesa está em isolamento desde a noite de segunda-feira e, respeitando o protocolo de saúde italiano, terá de cumprir uma quarentena de dez dias após voltar a Turim.

Na nota publicada no site da Federação Portuguesa de Futebol, era referido que Ronaldo “está bem, sem sintomas e em isolamento” e que, na “sequência do caso positivo os restantes jogadores realizaram novos testes”, tendo todos dado “negativo”, estando, por isso, “à disposição de Fernando Santos”.

O afastamento de Ronaldo resulta na quarta baixa (uma de forma indirecta) na selecção na última semana devido à covid-19. A primeira entre os 26 convocados aconteceu ainda antes de os jogadores se concentrarem na Cidade do Futebol: devido aos casos de covid-19 no Nápoles, Mário Rui não foi autorizado a viajar para Portugal.

No dia em que devia arrancar a preparação para o jogo com a Espanha, chegou a notícia do primeiro positivo na despistagem do SARS-Cov-2: José Fonte foi diagnosticado com o vírus e foi dispensado. Três dias mais tarde, surgiu o segundo caso no grupo liderado por Fernando Santos. Depois de ter participado sem qualquer restrição no confronto frente aos espanhóis — foi suplente não utilizado —, Anthony Lopes teve teste positivo antes de a selecção viajar para França e abandonou a concentração.

Vários craques já infectados

Cristiano Ronaldo é agora o terceiro caso e com a entrada nas estatísticas como mais um dos infectados pelo novo coronavírus, junta-se a algumas estrelas do futebol mundial que também tiveram testes positivos à covid-19. No PSG, por exemplo, Neymar, Dí Maria, Navas, Icardi, Paredes, Marquinhos e Mbappé já estiverem em isolamento depois de um teste revelar que tinham contraído o vírus, enquanto Ibrahimovic juntou-se no passado domingo ao plantel do AC Milan, apenas duas semanas de quarentena.

As ondas de choque provocadas pelo teste a Ronaldo não deverão afectar o FC Porto (Pepe e Sérgio Oliveira), o Benfica (Rafa), o V. Guimarães (Bruno Varela) e o Sp. Braga (Sequeira), os clubes portugueses que tinham atletas nesta convocatória — basta os jogadores terem testes negativos para estarem aptos a competir na próxima jornada da I Liga —, mas para alguns clubes ingleses o impacto será grande.

Nos eleitos por Santos há 11 jogadores que alinham na Premier League (Patrício, Nélson Semedo, Rúben Neves, Moutinho, Podence, Bruno Fernandes, André Gomes, Cancelo, Rúben Dias, Bernardo Silva e Jota) e, se for cumprido o protocolo estabelecido pelo Governo inglês, no regresso ao Reino Unido os atletas terão que cumprir uma quarentena de 14 dias.

Pandemia à parte, com Ronaldo indisponível, Fernando Santos, que garantiu que “as regras da DGS” têm sido cumpridas “à risca”, terá de reformular o esquema táctico para o duelo com os suecos e é provável que recupere o modelo de jogo utilizado com enorme sucesso na estreia de Portugal na segunda edição da Liga das Nações.

No início de Setembro, após cerca de dez meses sem qualquer jogo da selecção, Santos também ficou privado à última hora de Cristiano Ronaldo (infecção num dedo do pé) na recepção à Croácia no Dragão e, sem o capitão, o treinador português apostou num ataque formado por Bernardo Silva, João Félix e Diogo Jota. O resultado, foi uma vitória clara (4-1) e uma das melhores exibições de Portugal nos últimos tempos.

No “onze” que iniciou essa partida contra a Croácia, para além de Jota surgir no lugar de Ronaldo, havia Anthony Lopes na baliza, que também está infectado com a covid-19, mas em condições normais o guarda-redes do Lyon é suplente de Patrício. No entanto, Santos, que ontem disse que “não tinha muita vontade” de mexer na equipa, pode fazer pelo menos mais uma alteração em relação ao jogo de domingo em Saint-Denis, contra a França.

Numa partida em que Portugal deverá atacar mais, Cancelo deve recuperar o lugar na direita da defesa, ocupado no Stade de France por Nélson Semedo. Outra possível mudança pode acontecer no meio-campo, com a entrada de Rúben Neves ou João Moutinho para o lugar de William Carvalho.