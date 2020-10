Noronha Lopes divulga lista de dirigentes para as eleições do Benfica

João Noronha Lopes apresentou nesta quarta-feira a lista oficial que levará a votos nas eleições do Benfica. Entre os nomes escolhidos pelo candidato – cujo perfil já foi feito pelo PÚBLICO – destacam-se algumas figuras públicas como Pedro Ribeiro, director de programas da Rádio Comercial, e Pedro Adão e Silva, professor e comentador político.

Nota ainda para a já anunciada presença de Francisco Benítez, que se candidata a presidente da Mesa da Assembleia-Geral. Esta nomeação acaba por ser o resultado da fusão entre as listas, já que Benítez tinha, inicialmente, a intenção de ir a eleições em nome próprio.

Por fim, destaque também para José Theotónio, gestor que foi CEO do Grupo Pestana, apresentado como candidato a presidente do Conselho Fiscal.

Confira a composição total da lista do candidato.

Foto A lista oficial de Noronha Lopes

Vieira formaliza candidatura

Entretanto, Luís Filipe Vieira formalizou também nesta quarta-feira a sua candidatura à presidência do Benfica para o quadriénio 2020/2024, eleições às quais concorre a um sexto mandato.

A lista aos órgãos sociais liderada por Luís Filipe Vieira, que é actualmente o 33.º presidente do clube da Luz, foi subscrita pela assinatura de associados do clube correspondentes a 23.344 votos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Esta é a sexta vez que Vieira se apresenta a eleições para a presidência do Benfica, com oposição em três: em 2003 frente a Jaime Antunes e Guerra Madaleno, em 2009 perante Bruno Costa Carvalho e em 2012 diante de Rui Rangel, e sem oposição em 2006 e 2016.

Nas actuais eleições, manifestaram também intenção de avançar com candidaturas os empresários João Noronha Lopes, Bruno Costa Carvalho e Rui Gomes da Silva.

As listas aos órgãos sociais devem ser entregues ao presidente da Mesa da Assembleia-Geral até 20 de Outubro, estando as eleições marcadas para 30 do mesmo mês.