Adivinhem quem voltou? Freddy Adu vai jogar na terceira divisão da Suécia

Podem retirar a classificação de “retirado” a Freddy Adu. Exactamente dois anos depois de ter subido aos relvados pela última vez, o ex-"novo Pelé” anunciou que está de regresso ao futebol para representar o Osterlen FF, que na próxima época irá disputar a terceira divisão da Suécia.

“Senti tanta falta do desporto e estou feliz por voltar a ter uma oportunidade de jogar outra vez. Um passo de cada vez. No passado, saltei por cima de muitos passos e agora tenho a oportunidade de fazer bem as coisas. Estou entusiasmado e nunca me senti tão preparado”, escreveu Adu em duas mensagens no Twitter.

Adu, de 31 anos, foi visto pela última vez a jogar futebol no Las Vegas Light, da segunda divisão dos EUA, em 2018 e, desde então, tem passado os seus dias a ensinar crianças a jogar futebol perto de Washington, onde vive.

Quando começou a jogar futebol profissional, aos 14 anos, Adu era tido como o “novo Pelé”, até pelo próprio Edson Arantes do Nascimento, mas não podia ter ficado mais longe de cumprir as expectativas absolutamente exageradas que caíram sobre ele. Ainda conseguiu chegar à selecção principal do seu país (17 jogos e dois golos) e assinou um contrato milionário com a Nike, mas a sua carreira nunca foi o que se esperava.

Depois de se ter estreado com apenas 14 anos no DC United, em 2004, Adu ficou três anos na capital dos EUA e mudou-se para o Real Salt Lake em 2007. Nesse Verão, o jovem de origem ganesa teve a sua primeira experiência no futebol europeu, transferindo-se para o Benfica, marcando cinco golos em 21 jogos na única época ao serviço dos “encarnados”. Depois, andou emprestado por Mónaco, Belenenses, Aris Salónica e Rizespor até terminar em 2011 o seu vínculo ao Benfica.

Em 2011, regressou aos EUA para duas épocas de alguma projecção nos Philadelphia Union, mas, depois o seu tempo de jogo foi diminuindo com o passar dos anos. Andou pelo Brasil (Bahia), Jagodina (Sérvia) e KuPS (Finlândia), antes de regressar pela porta pequena aos EUA, para os Tampa Bay Rowdies (dois anos) e os Las Vegas Light, equipa patrocinada por um dispensário de marijuana e em que os salários dos jogadores eram parcialmente pagos em fichas de casino.

Foi neste período que Adu chegou a ser convidado para fazer testes numa equipa polaca da segunda divisão, mas, quando chegou ao país, Adu descobriu que tinha sido usado como uma ferramenta de marketing e que nem o treinador da equipa sabia que ele andava por lá.

Durante cerca de dois anos e meio, o podcast Planisférico (2017-2019) teve Freddy Adu como protagonista em quase todos os seus episódios, onde foram contadas muitas histórias sobre a ex-futura promessa do futebol mundial que agora regressa.