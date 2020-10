Ministra da Cultura determina conservação das ruínas da mesquita na Sé de Lisboa

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, determinou a conservação das ruínas da antiga mesquita de Lisboa recentemente descobertos no decurso de escavações arqueológicas na Sé de Lisboa. “Face aos mais recentes achados arqueológicos, e tendo em conta o valor patrimonial das estruturas descobertas, o Ministério da Cultura (MC) decidiu, em diálogo com o Patriarcado de Lisboa, que os mesmos devem ser conservados, musealizados e integrados no projecto de recuperação e musealização da Sé Patriarcal de Lisboa”, lê-se num comunicado enviado esta quarta-feira às redacções.

A decisão faz reverter a polémica autorização da Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC) para que fosse desmontada uma parte importante da mesquita central do século XII. As estruturas arqueológicas desta mesquita foram identificadas nos últimos meses por uma equipa encabeçada pelas arqueólogas Alexandra Gaspar e Ana Gomes, que se opuseram ao seu desmantelamento.

A notícia de que a tutela decidira pela conservação dos vestígios no claustro da Sé tinha sido avançada esta manhã pela Rádio Renascença.

As escavações arqueológicas, que têm registado várias campanhas desde os anos 90, foram realizadas no âmbito de um projecto de recuperação e valorização do claustro da Sé. Com esse objectivo, o Cabido da Sé e a DGPC encomendaram em 2015 um projecto ao arquitecto Adalberto Dias para a criação de um núcleo museológico capaz de interpretar as descobertas arqueológicas, que incluem, pelo menos, vestígios romanos e islâmicos. A intervenção passa também pela estabilização da estrutura do claustro da Sé, um templo cristão que é Monumento Nacional desde 1910.

A decisão da ministra foi tomada antes de ter sido emitido um parecer pelo Conselho Nacional de Cultura, um órgão consultivo do Ministério da Cultura, cuja reunião da secção do património arquitectónico e arqueológica estava prevista para daqui a uma semana. Há 15 dias, o director-geral do Património Cultural (DGPC), Bernardo Alabaça, anunciara que a DGPC se vincularia ao resultado do parecer do conselho.

Graça Fonseca, acrescenta o comunicado do seu gabinete, “deu orientações para que a proposta arquitectónica do núcleo museológico seja adaptada no sentido da sua salvaguarda e valorização in situ dos vestígios encontrados”. As estruturas que a DGPC propôs desmontar são bancos que terão feito parte do balneário da mesquita, a base do que se julga ter sido o minarete e alguns degraus. Um dos argumentos dados pela DGPC é que a conservação das ruínas no local onde forma encontradas traria problemas de segurança estrutural, tendo proposto a sua desmontagem e remontagem noutro local.

O MC diz ainda que continuará a trabalhar “em conjunto com diversas entidades técnicas, científicas e culturais no sentido de encontrar a solução mais adequada para a valorização deste importante património”. Lembra que a intervenção, “pela sua complexidade e riqueza, “tem sido um processo evolutivo no qual foram já realizadas alterações aos projectos de arquitectura e especialidades de engenharia decorrentes de achados arqueológicos”.

O projecto de arquitectura já teve uma revisão em Agosto do ano passado para salvaguardar outras ruínas.

Qaundo o PÚBLICO noticiou no final de Setembro a intenção da DGPC de desmontar os achados arqueológicos, foram vários os especialistas e associações do sector que contestaram a decisão. José Eduardo Arnaud, presidente da Associação dos Arqueólogos Portugueses (AAP), defendeu o aspecto “precioso” dos achados: “Não nos queremos substituir à DGPC, mas a AAP não deixará de fazer tudo o possível para evitar que desta situação resulte destruição de património.” Já Cláudio Torres, especialista na presença islâmica no país e considerado uma referência na arqueologia portuguesa, afirmou que não havia nada de semelhante em Portugal: “Nós andámos muitos anos à procura desta mesquita e finalmente aparecem elementos fundamentais. Obviamente que o projecto tem de ser modificado. Este é um acontecimento destacado para a nossa História e para a nossa arqueologia.”