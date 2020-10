Quem é a “autora desconhecida” que ajudou a tornar António Variações um ícone?

Quando pensamos em António Variações, há imagens que não nos saem da cabeça. Como aquela em que finge espetar uma tesoura gigante no peito. Aquela em que parece um sultão árabe enrolado em lenços de tons violeta. Aquela em reluzem dobradiças num pescoço moreno sobre pinheiros mansos na praia. Ou aquela em que a tesoura de barbeiro e o microfone se moldam ao seu rosto e pairam sobre si, num resumo mais do que perfeito. Conhecemos estas imagens de cor e salteado, acompanham-nos há décadas e, no entanto, não sabíamos quase nada sobre quem as tirou. Teresa Couto Pinto (Malange, Angola, 1961), amiga, manager e fotógrafa de Variações, eclipsou-se logo depois da morte do cantor, em 1984, e nunca tinha reclamado verdadeiramente o que é seu: a autoria de boa parte das imagens que ajudaram a construir um ícone pop.

