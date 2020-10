A culpa do cineasta branco brasileiro

Muito do cinema brasileiro contemporâneo — julgando, pelo menos, a partir do que por cá se vai vendo — interroga a identidade e as origens do país, e a cultura, mais ou menos mitológica, que à sombra dum entendimento institucionalizado dessa identidade foi florescendo. Compreende-se bem: há anos que o Brasil é uma das principais arenas do grande conflito mundial dos nossos tempos (o confronto entre grandes movimentos progressistas e reaccionários), e tal interrogação, em tudo e por tudo o que implica, é um tomo crucial desse confronto. Não é, no entanto, um fenómeno novo, e sem entrar por outras áreas da cultura brasileira (como a literatura), vale referir que boa parte do “programa” do cinema novo brasileiro passava por interrogações (ou mesmo acusações) semelhantes.

