Do “Mini” ao Max: os novos iPhone são todos 5G

A Apple apresentou esta terça-feira a sua nova geração de telemóveis: o iPhone 12, o iPhone 12 Pro, o iPhone 12 Pro Max e o iPhone 12 Mini, todos com tecnologia 5G. Os preços começam nos 699 dólares para a versão “mini” do iPhone, bem abaixo do que é habitual para a marca. Em Portugal, o modelo mais barato actualmente disponível (iPhone 12) ronda os 829 euros.

“O iPhone nunca foi mais indispensável”, justificou em palco o presidente executivo da Apple, Tim Cook. Este ano, o evento da marca chegou um mês um mais tarde do que o normal (por norma, a Apple mostra os seus telemóveis novos em Setembro) devido à pandemia. “A próxima geração de comunicações móveis chegou”, explicou. “Todas as décadas, há novas tecnologias que nos permitem fazer mais com os nossos telemóveis. Hoje, trazemos o 5G para o iPhone.”

Apesar do destaque dado pela Apple, a empresa não é pioneira na tecnologia. Desde 2019 que as rivais Samsung e Huawei lançam modelos 5G. Trata-se da próxima geração de comunicações móveis que deve permitir comunicações melhores, mais rápidas, com um menor tempo de resposta e entre mais dispositivos em simultâneo. Enquanto uma rede 4G pode em teoria chegar aos 100 megabites por segundos, a rede 5G pode chegar aos 10 gigabits por segundo – e 1 GB é o equivalente a 1000 megabites.

Além da rapidez, os novos iPhones vêm com uma “armadura de cerâmica” para proteger o aparelho de quedas acidentais e a funcionalidade Smart data mode (Modo de dados inteligente) que permite que o telemóvel poupe bateria ao funcionar com tecnologia 4G quando não é preciso navegar na Internet.

“A Apple não chega tarde à corrida do 5G”, explica ao PÚBLICO Francisco Jerónimo, analista da IDC em Londres. “Isto não é um lançamento tímido. É evidente que estão a fazer uma forte aposta ao lançar todos os aparelhos em 5G, desde uma gama de preços mais baixa a uma gama de preços mais alta.”

O iPhone 12 Mini (5,4 polegadas) começa nos 699 dólares (ainda não há preços para Portugal), enquanto o iPhone 12 (6,1 polegadas) ronda os 829 euros. O iPhone Pro Max será um dos maiores telemóveis da marca (6,7 polegadas), com uma capa em aço inoxidável, e a capacidade de gravar e editar vídeos em HDR (High Dynamic Range) directamente do telemóvel. De acordo com a Apple, permite gravações mais brilhantes com uma ampla gama de cores para uma imagem mais impactante.

“O 5G chega à Apple na altura certa”, acredita Francisco Jerónimo, da IDC. “Se a Apple lançasse no ano passado, seria muito cedo. Agora já há operadores a avançar concretamente na área e, apesar de existirem telemóveis rivais no mercado, a procura ao 5G ainda não disparou e os vários modelos da Apple, numa grande gama de preços, podem ser apelativos.”

Sem auriculares nem carregador

Contrariamente ao habitual, os novos telemóveis não vêm com auriculares e carregador USB incluídos na compra. A Apple argumenta que é uma forma de proteger o ambiente: poupam-se dois milhões de toneladas de emissões de dióxido de carbono (a empresa diz que é o equivalente a tirar 450 mil automóveis da estrada).

Durante o evento, a empresa também desvendou uma nova coluna “inteligente”, a HomePod Mini Smart, que funciona com a Siri, a assistente virtual da Apple. Custa 99 dólares.

De acordo com previsões da IDC, a Apple é uma das marcas que menos sofreu com a pandemia. “O mercado dos telemóveis está assistir a uma das maiores quedas de sempre que vimos até onde”, reconhece Francisco Jerónimo. “Só que as pessoas que querem ou precisam de mudar estão a optar por marcas que conhecem bem. E a Apple é uma marca que é bastante forte e é bastante conhecida pela qualidade de apoio ao cliente”, nota o analista. “Quando se compra um telemóvel online, compra-se aquilo que melhor se conhece.

O iPhone 12 Mini e o iPhone Pro Max chegam a Portugal dia 6 de Novembro. As reservas para o iPhone 12 (a partir dos 829 euros) e o iPhone 12 Pro (a partir dos 1179 euros) começam a 16 de Outubro.