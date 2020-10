Reitor da Universidade do Porto é o novo presidente do CRUP

O reitor da Universidade do Porto, António Sousa Pereira, foi eleito nesta terça-feira presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP). O mandato tem a duração de três anos e começa formalmente no próximo mês.

António Sousa Pereira, de 59 anos, é licenciado em Medicina pela Universidade do Porto desde 1985, mas “fugiu” da carreira hospitalar numa altura de “hostilidade” na classe, quando era ministra da Saúde Leonor Beleza, contava ao PÚBLICO há cerca de dois anos, quando foi eleito – por um voto de diferença – reitor da Universidade do Porto.

Acabou a dar aulas no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), onde fez toda a carreira académica. É mestre e doutor pela mesma instituição, onde atingiu a categoria de professor catedrático em 2002. Dois anos depois, assumiu a direcção daquela faculdade, posição que ocupou durante 14 anos até ter assumido a liderança da reitoria.

Sousa Pereira sucede na presidência do CRUP a António Fontainhas Fernandes, eleito há três anos, que está em fim de mandato na instituição que dirige, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, não podendo recandidatar-se.

O reitor da Universidade do Porto vai liderar durante três anos o CRUP, organismo que agrupa 16 instituições de ensino superior: todas as universidades públicas portuguesas, o ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, a Universidade Católica Portuguesa e o IUM – Instituto Universitário Militar.