Governo diz que SNS foi reforçado com 20.641 profissionais desde 2015. Onde estão, perguntam os sindicatos

Entre o final de 2015 e Agosto deste ano, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) foi reforçado com mais 20 641 profissionais de saúde, um aumento superior a 17%. Destes, 4401 são médicos e 8216 são enfermeiros, destaca o Governo no relatório que acompanha a proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2021 e em que faz uma análise da evolução dos recursos humanos no SNS ao longo deste período. Onde estão todos estes profissionais, perguntam os dirigentes de sindicatos de médicos e enfermeiros, que põem também em causa as contratações anunciadas para o próximo ano.

