D. José Ornelas quer mais mulheres e menos populismos nos lugares de poder da Igreja

Mais mulheres e menos populismo. O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), D. José Ornelas, aproveitou a homilia que encerrou esta terça-feira a peregrinação celebrativa da última “aparição” aos três pastorinhos, em 1917, para reclamar a necessidade de a Igreja chamar mais mulheres a ocupar os lugares de responsabilidade na Igreja, deixando de as remeter a uma posição de subalternidade “perante o protagonismo masculino”.

Perante um recinto que a pandemia deixou semivazio de peregrinos, foram vários os alertas face aos perigos, não do coronavírus mas dos populismos que o cavalgam. “Vivemos num tempo em que movimentos populistas manipulam a nostalgia do passado, o mundo real ou imaginário, o perigo do estrangeiro e do que pensa diferente”, alertou o também bispo de Setúbal, imputando aos referidos movimentos “a ganância de possuir e dominar e até modelos religiosos para os seus interesses”.

“Para isso, constroem muros, exacerbem nacionalismos egoístas e conflituosos, que impedem que se chegue a consensos para os problemas de todos, como a pobreza, a injustiça e a depredação do planeta, que coloca em perigo o futuro”, criticou Ornelas, numa intervenção que parece ter escrita à medida do presidente norte-americano, Donald Trump, e do seu antigo estratega Steve Bannon, agora acusado de fraude.

Quanto às mulheres, as referências foram todas no sentido de reclamar a necessidade de a Igreja lhes reconhecer um papel de menor subalternidade. “Valorizar o papel da mulher contribui decisivamente para a valorização dos ministérios da Igreja, hoje demasiado concentrados nos ministérios ordenados”, pregou, numa estratégia que parece decalcada do que vem defendendo o Papa. Ainda esta semana, Francisco insistiu que tem de haver mais mulheres a participar “nos lugares [da Igreja] onde se tomam decisões importantes”. Não é que esteja em cima da mesa a possibilidade de estas vierem a ser ordenadas: a lógica parece apontar no sentido de ir traçando o caminho, até que, assegurada a tal presença feminina nos lugares de decisão, a ordenação se vá impondo.

“Trata-se de mudar o paradigma e o modo de pensar. O mundo não é de quem mais manda, mas de quem mais constrói a vida”, situou Ornelas, que, perante uma plateia composta por cerca de 4500 peregrinos (contas do próprio santuário), já tinha reiterado que as mulheres que apareciam ao lado dos apóstolos, nos primórdios da Igreja, “não estavam lá só como decoração”.