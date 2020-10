Há três novos rostos e zero surpresas nas presidências das CCDR

Esta foi a primeira vez que a liderança das CCDR é escolhida por voto, mas o processo eleitoral foi considerado uma “farsa” por muitos dos próprios Sem surpresas, as primeiras eleições indirectas para as entidades regionais gestoras de fundos comunitários realizadas nesta terça-feira definiram os presidente e os primeiros vice-presidentes (os segundo vice-presidentes são nomeados pelo Governo) para as cinco Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regionais — Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve.

