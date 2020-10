Governo deverá manter medidas de contingência na próxima quinzena

Termina nesta quarta-feira, às 23h59, o segundo período de situação de contingência fixado a 29 de Setembro pelo Governo. Antes disso, durante a manhã, o Conselho de Ministros vai reunir-se para tomar uma decisão sobre as medidas a adoptar nos próximos 15 dias. Ao que o PÚBLICO apurou, ainda não está estabilizado o quadro de novas regras, mas não são esperadas alterações de monta. Uma das dúvidas tem que ver com as medidas a aplicar em regiões mais pressionadas pelos números, como a de Lisboa e Vale do Tejo e a do Norte, que concentram a maioria (87%) dos novos casos identificados nesta terça-feira.

