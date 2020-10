“A Europa não pode perder a oportunidade de liderar”, defendeu Marcelo

LUSA/STEPHANIE PARMENTIER / COLLEGE OF EUROPE HANDOUT

Marcelo Rebelo de Sousa voltou a vestir o fato de professor esta terça-feira em Bruges (Bélgica) para discursar na abertura do ano académico do Colégio da Europa, um dos mais emblemáticos centros de estudos europeus avançados, e deixar um desafio claro às futuras gerações de líderes da União Europeia (UE): “A Europa não pode perder a oportunidade de liderar”. Uma liderança em nome dos valores da liberdade, da democracia, dos direitos humanos que podem fazer a diferença no mundo, defendeu.