IP3, estrada criminosa<_o3a_p>

É inacreditável que o Estado mantenha aberta à circulação uma estrada como o IP3, sobretudo as dezenas de quilómetros mais próximos de Coimbra. Circular naquela via é um risco permanente e então com tempo de chuva ou nevoeiro, comum naquela região, é uma temeridade. Passar ali de noite é pavoroso. Primeiro-ministro, ministros, secretários de Estado e dirigentes das infraestruturas deviam ser obrigados a passar ali naquelas condições a conduzirem eles as suas viaturas, sem motoristas, como faz tanta gente que não tem outra alternativa, para ver se gostavam. Tenham coragem e vergonha, fechem o IP3 ao trânsito durante uns meses, arranjem uma empreitada urgente e decente para colocar aquela estrada de vez com condições dignas de circulação segura. O IP3 não é apenas uma vergonha, é uma estrada criminosa.

Fernando Santos Pessoa, Faro

Assalto a Tancos

Já é mau que um caso como o roubo das armas do paiol de Tancos ainda não esteja resolvido e não se veja sequer o seu fim. Li no PÚBLICO que um dos implicados quer devolver o que falta das armas roubadas a troco de uma redução de pena. Lembro-me de ver na tv, na altura em que as armas “apareceram” um general dizendo, com um ar muito comprometido, “que tinham aparecido mais armas do que as que tinham sido roubadas”. Mas afinal ainda há mais armas por aí “à solta”? Aquilo que eu depreendo é que ninguém faz a mínima ideia do foi roubado e o governo e o Presidente da República deixam este assunto assim sem ninguém dar um murro na mesa!

Paulo Cunha, Lisboa

O dia em que o PS morreu

Após o 25 de Abril, o PS tornou-se rápida e claramente o maior partido português. Para lá da empatia e bonomia de Soares, havia um grande desejo de mudança, de progresso e de justiça social, mas em contexto ocidental. Sábia a escolha do povo. Era a vontade de uma coisa assim tipo Suécia, quando o outro partido, que na altura ainda não se chamava social-democrata, para muitos cheirava um pouco à antiga senhora.

Hoje, esse PS está morto e não é questão de lamentar a ausência dos fundadores, não foram santos e limpos como muitos imaginam. E ao executor darei um nome: Sócrates. Se não há virgindade antes do mesmo, a escala deste é outra e a sua herança assusta. Independentemente do resultado do processo que corre na justiça, ele está politicamente acabado, mas tanta trafulhice não é nem pode ter sido obra de um homem só, por mais poderoso que fosse. Houve Sócrates e houve companhia.

E à morte darei um momento. Quando António José Seguro foi saneado pela companhia. E hoje podemos passar a certidão. As mudanças na Procuradoria-Geral da República e no Tribunal de Contas, para lá de coisas de importância formal menor, como Vitor Escária no gabinete do PM, atestam que a companhia está pujante e bem instalada. Atestam que o se o cancro até pode ter nascido com Sócrates, não morreu com o seu afastamento.

O PS, tal como muitos o viam em 1974, está definitivamente morto e ai, ai os populismos! São uma séria ameaça.

Carlos J F Sampaio, Esposende

