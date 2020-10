Deus, pátria e família: É assim o discurso de Kanye West na corrida à Casa Branca

O cantor e produtor Kanye West, também candidato às presidenciais dos Estados Unidos da América, divulgou o primeiro vídeo da sua campanha oficial aos mais de 30 milhões de seguidores que o acompanham na plataforma Twitter.

No vídeo, a primeira aparição do cantor é diante de uma bandeira norte-americana preta e branca, com declarações patrióticas e ultra-religiosas e com imagens de famílias em oração. Apelou aos apoiantes para o elegerem como um “candidato escritor”. “Qual é o destino da América? O que é melhor para a nossa nação, o nosso povo? A que se deve a verdadeira justiça?”, são algumas das interrogações que deixa no ar. “Voltando à fé, seremos o tipo de nação, de pessoas que Deus pretende que sejamos” diz West no vídeo, apresentando imagens da natureza.

O vídeo foi a primeira grande acção da campanha de West nestas eleições, que disputa com o candidato dos republicanos, Donald Trump, cujo rapper já apoiou, e com o democrata Joe Biden. A razão da pouca aposta do candidato nesta campanha presidencial, deve-se ao facto de o cantor, que conta com 21 Grammys, ser um doente diagnosticado com transtorno bipolar. No entanto, alguns analistas políticos apontam que a sua candidatura pode roubar votos a Biden.

Além da campanha audiovisual, Kanye West conta com uma página na Internet e com merchandising, desde chapéus e T-shirts, com preços entre os 4 e os 160 euros. Quanto à proposta política, incide sob a reforma da polícia e do sistema judicial, a redução da dívida dos estudantes e a reestruturação do sistema educativo para melhor servir os mais vulneráveis.