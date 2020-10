BTS: Grandes marcas afastam-se da boysband coreana depois de críticas à China

Os últimos dias não têm sido fáceis para a boysband sul-coreana, BTS, que tem sido alvo de uma chuva de críticas que chegam da China, depois de um dos membros da banda juvenil ter feito comentários sobre a Guerra da Coreia. Os internautas insurgiram-se e algumas marcas de renome, a que os BTS estão associados, afastaram-se.

Tudo aconteceu quando o líder do grupo de K-pop, Kim Namjoon, mais conhecido pelas iniciais RM, durante a cerimónia de entrega do prémio James A. Van Fleet, atribuído em homenagem às relações entre os EUA e a Coreia do Sul, declarou: “Recordaremos sempre a história de dor que as nossas duas nações partilharam juntas e os sacrifícios de incontáveis homens e mulheres.” O tema a que se refere é o da Guerra da Coreia de 1950, conflito armado que as forças sul-coreanas e norte-americanas contra as norte-coreanas e chinesas.

Esta semana, os chineses não pouparam nas críticas aos sete membros que integram a banda BTS, exigindo que esta deixe de ter apoios comerciais na China, país onde o grupo tem, pelo menos cinco milhões de fãs na Weibo, a popular plataforma de comunicação, agora utilizada para criticar os artistas. “Se querem ganhar dinheiro com os fãs chineses, têm de ter em consideração os sentimentos chineses”, escreveu um dos admiradores dos BTS.

Um pouco por toda a Internet, são muitos os que protestam contra a banda e manifestam o seu desagrado, alguns acabando mesmo por abandonar as páginas oficiais nas redes sociais e o clube de fãs da banda. “Milhares de soldados chineses sacrificaram as suas vidas na guerra... Por isso fiquei ofendido e decidi abandonar o clube de fãs da boysband, como forma de expressar o meu desagrado” declarou um dos fãs ao Global Times, o jornal estatal chinês.

À medida que as milhares de críticas foram surgindo, grandes marcas como a Samsung, que produziu uma edição especial de smartphones e auriculares dos BTS, decidiram afastar-se do grupo, pelo menos, nas redes sociais chinesas. Tudo indica que a marca desportiva Fila, assim como a de automóveis Hyundai também se distanciaram nas contas oficiais da banda na Weibo.

A banda criada em 2013 e constituída por sete membros é popular um pouco por todo o globo e conta com uma série de recordes. No início deste ano o single Dynamite, tornou-se o vídeo mais visualizado no YouTube. Em menos de 24 horas, contou com cerca de 101 mil milhões de visualizações, acabando mesmo por liderar na Billboard Hot 100 no mês passado.

No último sábado, 11, quase 115 milhões de fãs assistiram ao concerto online da boysband que, até ao momento, não prestou quaisquer declarações sobre este incidente.