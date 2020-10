Já é possível atravessar a maior ponte pedonal de madeira da Europa

São 270 metros de passadiços ondulados de uma margem à outra do rio Guadalhorce, o suficiente para fazer desta a maior ponte pedonal de madeira da Europa e a nova atracção turística do Caminho Litoral, um projecto que pretende unir em trilhos pedestres toda a costa da província de Málaga, cobrindo cerca de 180 quilómetros, desde Manilva a Nerja.

A estrutura, “um ícone da engenharia”, nas palavras de Francisco Salado, presidente da Deputação de Málaga, foi inaugurada no final de Setembro, passando a ligar o passeio marítimo de Poniente, na zona de Sacaba Beach, com Guadalmar, junto ao Lugar Natural da Foz de Guadalhorce.

A utilização da madeira como material principal na construção da ponte (mais de 200 toneladas de pinho silvestre de origem escandinava, e quase 15 toneladas de aço inoxidável “adequado para ambiente marinho”) permite a “perfeita integração” na paisagem, escreve-se no site do projecto Caminho Litoral (Senda Litoral no original, em castelhano).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No desenho da ponte, destacam-se as formas onduladas dos arcos e da balaustrada, a lembrar um casco de um navio, inclinados de forma a impedir que seja escalada e “a facilitar a evacuação das águas da chuva para o exterior do convés e para proteger as vigas inferiores”.

Com a abertura ao público deste novo troço, cerca de 120 dos 184 quilómetros da costa da província de Málaga podem ser percorridos a pé, contabilizando 80% do projecto Caminho Litoral, ao longo de 16 municípios.