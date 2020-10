De onde vem e para onde vai o dinheiro previsto para investimento público

Na conferência de imprensa em que apresentou a sua primeira proposta de Orçamento do Estado, o ministro das Finanças, João Leão, quis somar o aumento de 20% no investimento público que se vai verificar em 2020 com o aumento de 20% no investimento público que prevê conseguir realizar em 2021. “No total dos dois anos, será um aumento no investimento público de 40%. É um aumento muito elevado”, frisou o ministro das Finanças.

Em ano de crise, o Governo rejeita a austeridade e tenta pôr em marcha um orçamento expansionista. “Não fazemos como no passado, que se cancelaram investimentos públicos, e depois a factura apareceu para pagar. Temos gasto centenas de milhões de euros a pagar indemnizações por causa de investimentos que foram cancelados por causa da intervenção da troika”, referiu João Leão.

De acordo com o Governo, a estimativa para 2020 é que a Formação Bruta de Capital Fixo registe “um robusto aumento” de 869 milhões de euros, face a 2019, “fruto de uma forte execução de grandes projectos anteriormente planeados” e “da implementação de pequenas obras intensivas em trabalho”, estimando-se que, em 2021, a variação anual seja de 1027 milhões de euros.

João Leão referiu-se ao reforço do investimento público, ancorado em três pilares fundamentais, que apresentou em forma de pirâmide: na base, e a que tem maior expressão, está a “forte execução de investimentos estruturantes”; de seguida, a “aceleração dos pequenos investimentos” enquadrados pelo Programa de Estabilização Económica e Social (PEES); e por fim, no topo da pirâmide, o arranque do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), através dos qual o Governo irá aplicar uma parte da “bazuca” financeira que lhe foi destinada pela Comissão Europeia, mas que ainda não foi apresentando a Bruxelas e que, por isso, ainda não foi aprovado.

De acordo com a proposta de Orçamento do Estado para 2021, o Governo está a contar ir buscar 500 milhões de euros para investimento público ao PRR. E uma parte considerável está já destinada ao Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), que vai receber dos fundos comunitários 201 milhões de euros para resolver carências habitacionais. Outra tranche está destinada à aquisição de material circulante cuja maior parte se destina aos serviços urbanos e regionais da CP.

Trocado por miúdos, quando o ministro está a falar de “investimentos estruturantes” refere-se aqueles que já estão previstos e anunciados e que estão agora a chegar ao terreno, nomeadamente na área da mobilidade e transportes. São eles os investimentos que estão em curso nos metros de Lisboa (expansão de rede e aquisição de material circulante) e do Porto (expansão de rede e aquisição de material circulante) e na Transtejo (renovação de frota) investimentos na ordem dos 838,5 milhões de euros.

Mas refere-se também aos investimentos que dizem respeito às infra-estruturas ferroviárias, prevendo-se aqui cerca de 415 milhões de euros, permitindo que em 2021 estejam em curso “obras em todos os principais eixos ferroviários da rede nacional”, destacando-se a construção da nova Linha de Évora-Elvas, a modernização da Linha da Beira Alta, a modernização da Linha do Norte, entre Ovar e Gaia, e a electrificarão das Linhas do Oeste e do Algarve. Estes projectos ferroviários têm uma forte componente de cofinanciamento europeu, através do Portugal 2020 e de outros mecanismos e instrumentos europeus, como o Mecanismo Interligar a Europa.

Na componente rodoviária, os investimentos são mais curtos, de 74 milhões de euros, e continuam centrados no PETI3+Rodoviário (Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas) e no Programa de Valorização das Áreas Empresariais.

Mas o ano de 2021 trará, segundo o Governo, o arranque “de um período excepcional de investimento rodoviário ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência” – e que permitirá avançar, por exemplo, com a conclusão da ligação das auto-estradas portuguesa A25 com a espanhola A62, em Vilar Formoso, a reabilitação da ponte internacional sobre o Rio Guadiana, em Vila Real de Santo António, ou conclusão dos trabalhos de reparação na Ponte 25 de Abril.

O segundo pilar que vai alavancar o investimento público está enquadrado pelo Programa de Estabilização Económica e Social (PEES) – nomeadamente de obras públicas de pequena dimensão mas de mão-de-obra intensiva, e que foram postos em marcha como forma de responder à crise económica e social trazida pela situação pandémica que assola o país.

Dentro das obras previstas no PEES, e que vão ter impacto expressivo em 2021, destacam-se, por exemplo, as intervenções para a remoção do amianto nas escolas (60 milhões de euros), ou as variadas obras na área das florestas, na rede hidrográfica e mobilidade sustentável (40 milhões de euros).

Uma medida que surgiu anunciada pela primeira vez neste orçamento de Estado foi a intenção de lançar um investimento até dez milhões de euros em infra-estruturas de habitação para as forças de segurança – o programa destina-se aos polícias deslocados que estão em início de funções.