Covid-19 vai determinar funcionamento do “IVAucher”

Sobre o “IVAucher” já se sabe que esta medida vai permitir, a quem peça factura com número de contribuinte na restauração, alojamento e cultura no primeiro trimestre, registar o IVA pago nesse período, podendo depois gastar esse valor via cartão bancário nos sectores em causa entre Abril e Junho. Agora, resta perceber qual vai ser, ao certo, o período temporal deste estímulo à procura nos sectores mais atingidos pela pandemia.

