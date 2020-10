Sofia Araújo testa positivo à covid-19 e falha Master de Barcelona

Sofia Araújo vai ficar de fora do Master de Barcelona, o oitavo torneio do ano do World Padel Tour, depois de testar positivo na despistagem à covid-19 realizada antes de a jogadora portuguesa disputar os 16-avos-de-final da prova do circuito mundial de padel.

A 28.ª do ranking mundial, que forma dupla com a argentina Virginia Riera, anunciou nesta terça-feira que está “sem sintomas e a tomar as devidas precauções, para voltar o mais rápido possível” à competição, mas terá que ficar em quarentena.

A padelista de Lisboa, que atravessava a melhor fase da carreira – é com Riera a sétima melhor dupla do WPT em 2020 -, deveria defrontar nos 16-avos-de-final umas adversárias menor cotadas – as espanholas Melania Merino e Sara Ruiz Soto -, mas Portugal fica agora apenas representado no quadro principal da prova em Barcelona por Ana Catarina Nogueira.

A jogadora do Porto, que em Junho também falhou a presença num torneio do WPT (Estrela Damm Open, em Madrid) depois da sua parceira Delfina Brea testar positivo à covid-19, vai defrontar nesta quarta-feira nos “16-avos” as espanholas Ángela Caro e Núria Rodríguez, dupla que ocupa o 40.º e 44.º lugar no ranking mundial, respectivamente.