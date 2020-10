Nuno Borges surpreende ex-top 25 no Lisboa Belém Open

Depois de quatro anos a competir no circuito universitário dos EUA, Nuno Borges continua paulatinamente a crescer no ténis profissional. Há pouco mais de um ano a tempo inteiro no circuito profissional e a disputar o seu quarto torneio da categoria challenger, o tenista da Maia obteve a melhor vitória individual, ao derrotar o ex-23.º do ranking, Damir Dzumhur, na estreia no Lisboa Belém Open.

A vitória de Borges ficou praticamente definida quando ganhou o set inicial, após anular cinco set-points, a 1/6, e ficou com o ascendente sobre o bósnio Dzumhur (113.º), a quem venceu com os parciais de 7-6 (10/8), 6-1. “A preparação foi mais fácil porque vi-o na televisão várias vezes e ele de certeza não me conhecia de lado nenhum e tinha essa vantagem. Sabia que podia causar dúvidas sobre a forma como eu jogo, se é sempre assim ou se estou a mandar uns tiros para mostrar quem manda. Ele também me pareceu frustrado, se calhar tem jogado muitos jogos e está cansado mentalmente. Pensei nisso antes do jogo e acho que correspondeu”, afirmou Borges que já conta com oito títulos ITF, dos quais dois, este ano. Duas finais e um quarto-de-final completam os resultados de Borges em 2020, confirmando que está apto a dar o passo seguinte para o Challenger Tour.

Antes, Pedro Sousa (111.º) derrotou o amigo Gonçalo Elias (432.º), num duelo em que ambos sentiram que não jogaram bem. “Foi horrível”, comentou Elias quando se cumprimentaram à rede; Sousa confirmou. Para a história fica a vitória do número dois português no ranking ATP, por 6-7 (5/7), 6-1 e 6-3, e a passagem à segunda ronda, onde vai defrontar, na quinta-feira, o francês Hugo Grenier (248.º).

Sousa ainda voltou ao court para jogar ao lado de João Domingues, mas a dupla 100% lusa perdeu com Gonçalo Oliveira e Roberto Cid Subervi no match tie-break: 6-1, 4-6 e 10/7. O par Gonçalo Falcão/Luís Faria também foi eliminado.

Na jornada de quarta-feira, as atenções centram-se no espanhol Jaume Munar (112.º do ranking), cabeça de série n.º 1 do torneio, que terá como adversário o croata Borna Gojo (256.º).