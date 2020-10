João Almeida sofre, termina em terceiro na etapa e aumenta vantagem no Giro

João Almeida vai dormir mais uma noite vestido de cor-de-rosa. O ciclista português manteve nesta terça-feira a liderança da Volta a Itália, numa etapa que se previa tranquila para o corredor da Quick-Step, mas que obrigou a esforços redobrados do português. Este dia foi uma tremenda demonstração de força por parte do jovem das Caldas da Rainha.

Pello Bilbao, terceiro classificado à entrada para a etapa, quis reduzir os 39 segundos de desvantagem para Almeida e atacou de surpresa a 20 quilómetros do final, numa fase em que Pozzovivo (quarto classificado) teve um furo e perdeu contacto com o pelotão. Em poucos segundos, o triunfo no Giro estava a ser jogado na estrada, numa etapa que se previa bastante menos relevante.

A perseguição nem sempre foi bem coordenada, apesar de haver muitas equipas interessadas em “caçar” Bilbao, e o espanhol foi estrada fora, aproveitando alguma inércia na cabeça do pelotão.

E João Almeida, que acabou por perceber que não poderia contar com a própria equipa e muito menos com os restantes rivais, acabou por atacar no grupo, para defender a camisola rosa.

O português, que chegou a reclamar com “tubarões” como Nibali e Kelderman por não colaborarem, fechou os espaços mais do que uma vez e liderou, ele próprio, a perseguição bem-sucedida a Bilbao, perante a incapacidade do colega de equipa, Fausto Masnada, que pouco ajudou o português.

Grande demonstração de força de Almeida – que ainda sprintou para fazer terceiro na etapa e aumentar a vantagem para os rivais –, numa tirada ganha por Peter Sagan, que resistiu da fuga do dia. E este é um triunfo com um significado tremendo para o eslovaco, que não vencia há mais de um ano e vinha sendo consecutivamente batido em finais ao sprint. Nesta terça-feira, a estratégia de Sagan foi diferente, fazendo recordar os ataques à distância que muitas vezes fez em anos anteriores.

Na luta pela classificação geral nota ainda para o tempo perdido por Jakob Fuglsang, que teve um furo e perdeu 1m40s para João Almeida, no dia que antecede uma etapa com previsão de final ao sprint.

Covid entra no Giro

Esta terça-feira de Giro fica marcada, porém, pelas notícias vindas do plano extra-desportivo. A pandemia de covid-19 penetrou na “bolha” do Giro e provocou várias baixas nas últimas horas. À cabeça, nota para o abandono de duas equipas completas: Jumbo e Mitchelton.

E estas desistências, por negativas que sejam do ponto de vista da saúde dos atletas e da riqueza competitiva do Giro, acabam por ser uma boa notícia para João Almeida: Steven Kruijswijk e Lucas Hamilton, dois dos ciclistas afastados, eram claros candidatos ao top-10 – objectivo que cada vez mais se enquadra no plano do português.

No caso da Jumbo tratou-se não de uma exclusão, mas de uma decisão voluntária da própria equipa. “Achamos que a decisão mais responsável é abandonar o Giro, porque todos estivemos em contacto com o Kruijswijk”, afirmou o responsável pela formação holandesa.

Nota ainda para o abandono de Michael Matthews, também ele infectado com covid-19, e para a permanência em prova (para já) de duas formações com casos de contágio o staff técnico: AG2R e Ineos.

Todo este cenário tem precipitado notícias segundo as quais a Volta a Itália pode estar em risco. Se os casos de covid-19 se multiplicarem na “bolha” do Giro – e tendo até em conta as medidas sanitárias a adoptar em território italiano –, é crível que a organização opte pelo fim antecipado da competição.

O director da Volta a Itália em bicicleta, Mauro Vegni, garantiu que está a ser feito “todo o possível para continuar com a organização deste Giro”. “Obviamente, o objectivo continua a ser o de chegar a Milão e estamos a fazer todo o possível para continuar a organizar este Giro e a conduzi-lo com dignidade e regularidade. Perder equipas é triste e lamentável, mas estamos todos de acordo que foi tomada a decisão mais ética”, acrescentou Vegni.